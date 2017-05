Die Wirecard-Aktie will höher! Schon am Jahresbeginn ließ sich bei Wirecard herausragendes Kurspotential absehen (boerse.de berichtete mehrmals). Mittlerweile hat der Titel seit Jahresanfang um fast exakt 33 Prozent zugelegt. Die Geschäfte des Spezialisten für Zahlungsabwicklungen via Smartphones und E-Commerce laufen hervorragend. Klar ist: Am Unternehmens- bzw.- Gewinnwachstum...

Den vollständigen Artikel lesen ...