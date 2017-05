Wien - In Europa konnten gestern die Papiere des Biergiganten Anheuser-Busch (ISIN: BE0974293251, WKN: A2ASUV, Ticker-Symbol: 1NBA, EN Brüssels: ABI, Nasdaq OTC-Symbol: BUDFF) um mehr als fünf Prozent zulegen, nachdem die Umsatzerwartungen mit Ausnahme des US- & Brasiliengeschäfts übertroffen werden konnten, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.

Den vollständigen Artikel lesen ...