die heiße Phase des Bundestagswahlkampfs steht unmittelbar bevor. Wie fällt die Bilanz nach fast vier Jahren schwarz-roter Gesundheitspolitik aus und welche Reformen muss die neue Bundesregierung aus ärztlicher Sicht dringend angehen? Mit diesen und vielen weiteren gesundheits- und sozialpolitischen Fragen wird sich der 120. Deutsche Ärztetag befassen, der vom 23. bis 26. Mai 2017 in Freiburg tagt. Neben wichtigen berufspolitischen Themen wie der Novelle der (Muster-) Weiterbildungsordnung und der Neufassung der Gebührenordnung für Ärzte wird sich der Deutsche Ärztetag intensiv mit der zunehmenden Digitalisierung des Gesundheitswesens beschäftigen. Dabei werden die Delegierten über die vielfältigen Chancen, aber auch über potentielle Risiken der Digitalisierung beraten - verbunden mit Forderungen und Vorschlägen für eine patientengerechte und praxistaugliche Ausrichtung der neuen technischen Möglichkeiten. Gerne möchten wir mit Ihnen über die Themen des diesjährigen Deutschen Ärztetages sprechen und laden Sie herzlich ein zur



Pressekonferenz



am: Donnerstag, 11. Mai 2017 um: 09:30 Uhr Ort: Hotel Albrechtshof Raum "Jochen Klepper" Albrechtstr. 8 10117 Berlin-Mitte



Als Gesprächspartner werden Ihnen Prof. Dr. Frank Ulrich Montgomery, Präsident der Bundesärztekammer, Dr. Klaus Reinhardt, Vorsitzender des Gebührenordnungsausschusses der Bundesärztekammer, sowie Tobias Nowoczyn, Hauptgeschäftsführer der Bundesärztekammer, zur Verfügung stehen.



