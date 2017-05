Unterföhring (ots) - Am Sonntagabend erwartet Moderator Patrick Wasserziehr zur letzten Ausgabe von "Sky90 - die KIA Fußballdebatte" in dieser Saison eine hochkarätige Runde im Studio. Neben dem zurückliegenden 32. Bundesliga-Spieltag steht dann auch die deutsche Fußball-Nationalmannschaft im Fokus.



Unter anderem ist dieses Mal Oliver Bierhoff zu Gast. Der ehemalige Nationalspieler ist seit mittlerweile 13 Jahren als Manager der Nationalmannschaft für den DFB tätig. Erst kürzlich bezeichnete er gegenüber Sky den umstrittenen Confederations Cup im Sommer als "unglückliches Turnier" und bestätigte, dass unter anderem Toni Kroos, Mats Hummels, Thomas Müller und Mesut Özil in Russland nicht mitspielen werden.



Die weiteren Gäste am Sonntagabend sind Sky Experte und Rekordnationalspieler Lothar Matthäus sowie Jens Lehmann. Der ehemalige Nationaltorhüter, der unter anderem für Schalke, Dortmund und den FC Arsenal spielte, begleitet für RTL die Qualifikationsspiele der deutschen Nationalmannschaft als Experte.



Komplettiert wird die Runde von Sky Kommentator Wolff-Christoph Fuss, der am Samstagabend beim letzten "Topspiel der Woche" dieser Saison zwischen Hertha BSC und RB Leipzig im Einsatz ist.



"Sky90 - die KIA Fußballdebatte" beginnt am Sonntag um 19.30 Uhr direkt im Anschluss an das späte Sonntagsspiel zwischen dem SC Freiburg und dem FC Schalke 04 (ab 17.00 Uhr) auf Sky Sport Bundesliga 1 HD.



