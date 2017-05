Erfurt (ots) - 1.440 Klassen der Stufen 6 und 7 haben sich für die Jubiläumsstaffel von "Die beste Klasse Deutschlands" beworben. Doch nur 32 Klassen wurden von der Jury für die begehrten Startplätze ausgewählt. In dieser Staffel treten Schüler aus 14 Bundesländern das Rennen um den Titel "Die beste Klasse Deutschlands" (KiKA/hr/ARD) 2017 an.



In zwei Wettbewerbsrunden stellen sich die Klassen spannenden und unterhaltsamen Quizfragen aus Wissensgebieten wie Natur & Umwelt, Sport, Musik, Erdkunde oder Essen & Trinken. Hier ist Teamgeist gefragt, denn die Quiz-Show "Die beste Klasse Deutschlands" setzt auf das gesamte Klassenteam: Je mehr Schüler eine Frage richtig beantworten können, desto mehr Punkte werden erspielt - und umso größer ist die Chance auf den Sieg. Allgemeinwissen allein reicht hier nicht aus. Die Rateteams müssen schnell kombinieren, taktisch spielen und ihr Geschick unter Beweis stellen.



Im Superfinale, das am Samstag vor Pfingsten, den 3. Juni um 10:00 Uhr im Ersten bei Check Eins zu sehen ist, treten die vier besten Teams der Staffel gegeneinander an. Die Klasse, die sich gegen die Konkurrenz durchsetzen kann, gewinnt den Titel "Die beste Klasse Deutschlands" und eine Fahrt in die Hauptstadt Spaniens. Unterstützt werden die Superfinalisten auch in der Jubiläumsstaffel von vielen Stars und prominenten Gästen wie Ralph Caspers, Bürger Lars Dietrich und Jeannine Michaelsen, die sich mit Quizfragen aus Madrid meldet. Außerdem ist Mark Forster als Musik Act im Superfinale dabei.



Der Kinderkanal von ARD und ZDF feiert in diesem Jahr nicht nur die 10. Staffel der erfolgreichen Show, sondern auch 20. Geburtstag. KiKA zeigt das bundesweite Schülerquiz "Die beste Klasse Deutschlands" mit Moderator Malte Arkona ab 8. Mai 2017 montags bis donnerstags um 19:25 Uhr. Die Wochenfinalshows sind jeweils freitags um 19:30 Uhr zu sehen. "Die beste Klasse Deutschlands" ist eine Produktion von Bavaria Entertainment im Auftrag von KiKA und ARD. Verantwortliche Redakteure bei KiKA sind Wolfgang Lünenschloß und Annekatrin Wächter. Für Das Erste zeichnen Patricia Vasapollo und Tanja Nadig vom Hessischen Rundfunk verantwortlich.



Der Kinderkanal von ARD und ZDF sendet seit dem 1. Januar 1997 einen genre- und themenreichen Mix aus unterhaltenden, beratenden, bildenden und informierenden Programmen und Angeboten. Jungen Mediennutzern zwischen drei und 13 Jahren bietet KiKA Qualität und Vielfalt, Eltern und Pädagogen Beratung und Orientierung.



