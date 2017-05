Die AfD in Schleswig-Holstein ist die einzige Partei im Norden, der die Bürger praktisch keine politische Kompetenz zutrauen. Dennoch könnte sie den Einzug schaffen. Die aktuelle Koalition hätte dann keine Mehrheit mehr.

Kämpfen bis zur Schließung der Wahllokale: Für die Landtagswahl am Sonntag in Schleswig-Holstein rufen der SPD-Vorsitzende Martin Schulz, Ministerpräsident Torsten Albig und Landeschef Ralf Stegner zum Wahlkampfeinsatz bis zuletzt auf. Aus gutem Grund. Denn gelingt der AfD der Einzug ins Landesparlament, wäre eine Fortsetzung der rot-grün-blauen Koalition - der sogenannten Küstenkoalition mit Vertretern der dänischen Minderheit - wohl nicht möglich.

Für die Sozialdemokraten wäre das bitter, zumal die AfD in Schleswig-Holstein so schlecht dasteht wie in keinem anderen Bundesland. In Umfragen bewegt sie sich zwischen 5 und 6 Prozent und damit klar unter dem Bundestrend. Und dennoch könnte sie wie in der Konstellation David gegen Goliath der Volkspartei SPD das Leben schwer machen. Das Abschneiden der AfD, die sich zuletzt auf Bundesebene äußerst zerstritten zeigte, wird mit besonderer Spannung verfolgt. Bei Wahlen übertrifft sie häufig ihre Umfragewerte.

Ob das auch im Norden gelingt? Die Bedingungen scheinen dafür nicht besonders günstig. Der Spitzenkandidat Jörg Nobis müht sich zwar, nicht als Rechtsausleger wahrgenommen zu werden. Bei Parteiveranstaltungen tritt er betont seriös auf, im Anzug und mit Krawatte. Zugleich räumt er ein, kein begabter Redner, sondern eher ein Mann der Zahlen zu sein. ...

