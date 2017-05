Der chinesische Photovoltaik-Hersteller hat den Wirkungsgrad auf 24,13 Prozent gesteigert. Die Laborerfolge sollen nun schnellstmöglich in die kommerzielle Fertigung übertragen werden.Trina Solar hat einen neuen Wirkungsgradrekord von 24,13 Prozent für seine monokristallinen n-type Rückkontakt (IBC)-Solarzellen mit einer Größe von 156 mal 156 Quadratmillimeter erreicht. Dieser sei im State Key Laboratory (SKL) von PV Science and Technology (PVST) erreicht worden, teilte der chinesische Photovoltaik-Hersteller am Freitag mit. Die Solarzelle sei auf einem großflächigen Phosphor-dotierten Cz-Siliziumsubstrat ...

