Marine Le Pen oder Emmanuel Macron: Wer führt Frankreich in den nächsten fünf Jahren? Wenn kurz nach 20.00 Uhr am Sonntag, 7. Mai 2017, erste Ergebnisse erwartet werden, ist das ZDF live dabei. Zum "ZDF spezial: Entscheidung in Frankreich" begrüßt Moderatorin Antje Pieper die Zuschauer am "doppelten" Wahlsonntag um 19.55 Uhr. Auf heute.de und in der ZDFmediathek bietet das ZDF noch einen zusätzlichen Informationsservice zur französischen Präsidentschaftswahl an: Die Wahlsendung von France2 wird zwischen 19.25 und 22.30 Uhr live gestreamt und simultan übersetzt.



Den gesamten Wahlsonntag über informiert heute.de auch über die Landtagswahl in Schleswig-Holstein. Im ZDF startet die Live-Berichterstattung von diesem zweiten Urnengang im deutschen Wahljahr 2017 um 17.45 Uhr. Die "Berliner Runde" im ZDF diskutiert die Wahlergebnisse aus dem hohen Norden ab 19.25 Uhr.



Ab 21.45 Uhr berichtet das "heute-journal" anlässlich der Landtagswahl in Schleswig-Holstein und der Stichwahl in Frankreich in einer verlängerten 45-minütigen Ausgabe. Claus Kleber moderiert die Sendung aus Mainz, Marietta Slomka informiert live aus Paris. ZDF-Chefredakteur Peter Frey spricht im "heute-journal" den Kommentar zu den Entscheidungen des Wahlsonntags.



Wie Sieg und Niederlage in der französischen Politik aufgenommen werden - und was der oder die Neue für Frankreich, Deutschland und Europa bedeutet, das greift das 20-minütige "ZDF spezial: Entscheidung in Frankreich - Marine Le Pen oder Emmanuel Macron" ab 19.55 Uhr auf, in dem bereits die Korrespondenten aus dem ZDF-Studio in Paris über den Wahlausgang berichten. Umfragen und Analysen direkt aus Paris bietet auf heute.de der France2-Livestream. Hinzu kommen dort für die Nutzer ein Liveblog sowie der Livestream der ZDF-Wahlsendung, der 19-Uhr-"heute"-Sendung und des "heute-journals".



