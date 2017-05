Ein Wahlsieg Emmanuel Macrons käme der europäischen Wirtschaft und den europäischen Aktienmärkten zugute. Der nicht auszuschließende Sieg Marine Le Pens ist ein Restrisiko.

An den Börsen ist die Präsidentschaftswahl in Frankreich schon entschieden. Die hohen Kursgewinne europäischer Aktien und die in den vergangenen Wochen ausgeprägte Stärke französischer Papiere nehmen einen Sieg Emmanuel Macrons vorweg.

Geht es nach den jüngsten Umfragen, wird Macron gut 60 Prozent bekommen, Marine Le Pen knapp 40 Prozent. Das mag ein beruhigender Vorsprung sein, doch eine abgemachte Sache ist die Wahl noch nicht. Zudem sind an die 40 Prozent für Le Pen - auch wenn darunter etliche Protestwähler sein sollten, die partout nicht Macron wählen wollen - ein Zeichen für die kritische Stimmung in Frankreich. Obwohl Macron gewinnen dürfte und sich danach als "Präsident aller Franzosen" vorstellen dürfte, wird das kein leichter Start für die absehbare Regierung.

Nicht nur europäische Aktien werden vom möglichen Wahlausgang in Frankreich beflügelt, auch der Euro hat mittlerweile den höchsten Stand seit fast sechs Monaten erreicht. Von Parität zum Dollar und einer sterbenden europäischen Währung spricht derzeit kaum noch jemand.

Renaissance für den Euro

Im Gegenteil: Nachdem das Pfund Sterling durch den Exit der Briten schwer gedrückt wurde und sich in Amerika die Wirtschaft nur langsam erholt, erlebt der Euro eine Renaissance. Gut möglich, dass er bei einem Sieg Macrons in den nächsten Wochen gegenüber dem Dollar ...

