Zürich - SAS ist eine feste Grösse unter den besten Arbeitgebern der Schweiz: Im aktuellen Ranking "Best Workplaces in Switzerland 2017" hat die schweizerische Landesgesellschaft des US-amerikanischen Softwarekonzerns in der Kategorie bis 49 Mitarbeiter den dritten Platz erreicht. Mit der Auszeichnung wird eine besonders hohe Arbeitsplatzkultur prämiert. Die besten Unternehmen zeichnen sich durch besonders zufriedene Mitarbeiter und eine hohe Attraktivität als Arbeitgeber aus. Die Preisverleihung fand am 4. Mai im Kaufleuten in Zürich statt.

Für die Rangliste werden die Beschäftigten vom Great Place to Work Institute Schweiz anonym zu Themen wie Führung, vertrauensvolle Zusammenarbeit, berufliche Weiterentwicklung, Vergütung und allgemeine Zufriedenheit befragt.

Einsatz für ein überdurchschnittliches Arbeitsumfeld

"Seit der Gründung von SAS vor mehr als 40 Jahren gilt das Credo: Nur zufriedene Mitarbeiter können ein Unternehmen nachhaltig ...

