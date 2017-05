Linz - Derzeit treffen die Prognosen der türkischen Notenbank ins Schwarze, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Seit Monaten warne die Notenbank vor gestiegenen Lebensmittelpreisen und deren negativen Effekt auf die Inflation. Die Lebensmittelpreise seien im Vergleich zum Vorjahr um 25% gestiegen. Die Kerninflation sei mittlerweile bei 9,5%. Die Wachstumsprognosen für 2017 und 2018 lägen bei +2,5% und +3,1%. Die Arbeitslosigkeit, so die Erwartung, solle sich im Bereich von 11,5% einpendeln.

Den vollständigen Artikel lesen ...