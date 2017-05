Brüssel - Wenngleich Belgien mit einem Bruttoinlandsprodukt von 430 Milliarden Euro wirtschaftlich unbedeutend neben den europäischen Wirtschaftslokomotiven Deutschland (3,1 Billionen Euro) und Frankreich (2,3 Billionen Euro) wirkt, kann anhand der Verfassung der belgischen Wirtschaft dennoch in der Regel gut abgelesen werden, wie es mit der Konjunktur in Europa weiter geht, so Dirk Pattyn, Manager des DPAM B INVEST Equities Belgium-Fonds (ISIN BE0943879693/ WKN A0F44G) beim Brüsseler Vermögensverwalter Degroof Petercam Asset Management.

