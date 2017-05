Köln (ots) -



- Aktuell 15 % Frühbucherrabatt auf Wohnmobile in den USA und Kanada für Reisen ab November 2017



- CamperDays empfiehlt frühe Buchung auch wegen besserer Verfügbarkeit



- Kostenlose Stornierung bis 46 Tage vor Abholung möglich



Wenn der Entschluss erst einmal gefasst ist, Nordamerika mit dem Wohnmobil zu erkunden, kann es für viele Urlauber nicht schnell genug gehen. Doch gerade für die USA und Kanada lohnt es sich, weit im Voraus zu planen. "Noch bis 31. Juli können wir für Wohnmobilreisen zwischen November und März 2018 einen Frühbucherrabatt von 15 % anbieten", erklärt Raphael Meese, Produktmanager bei CamperDays. Für Reisen zwischen April und Oktober 2018 sei der Rabatt noch bis 31. Dezember 2017 zu haben.



Neben der Kostenersparnis gibt es noch einen weiteren Grund, rechtzeitig zu buchen: "Für die Hochsaison könnten wir etwa doppelt so viele Wohnmobile in den USA und Kanada vermitteln wie eigentlich verfügbar", sagt Raphael Meese. Je kurzfristiger Kunden ein Wohnmobil anfragen, desto höher sei demnach das Risiko einer Absage.



Wer eine frühe Buchung wegen möglicher Planänderungen scheut, kann sich bei CamperDays auf faire Stornoregelungen verlassen. "Bis 46 Tage vor der Abholung können Kunden bei uns kostenlos stornieren. Danach geben wir die Stornogebühren lediglich so an unsere Kunden weiter, wie sie von den Vermietern erhoben werden. Von uns kommen keine Extrakosten obendrauf", verspricht Raphael Meese. (PM-ID:100)



CamperDays.de ist ein Vergleichsportal für Miet-Wohnmobile weltweit mit direkter Buchungsmöglichkeit und persönlicher Beratung. Das Portal hat sich auf günstige, tagesaktuelle Preise sowie eine transparente Vergleichbarkeit von Details spezialisiert: Versicherungen, Informationen zur Ausstattung, Mietbedingungen, sämtliche Gebühren sowie Bewertungen finden Kunden direkt in der Angebotsübersicht. Zum kostenlosen Service gehört außerdem eine ausführliche telefonische Beratung von Reiseexperten. FOCUS-MONEY kürte CamperDays im Januar 2014 zum "Besten Vergleichsportal" für Wohnmobiltarife. Das Portal wurde im April 2013 von den Betreibern von Deutschlands marktführendem Mietwagen-Preisvergleich billiger-mietwagen.de an den Start gebracht, die Firma gehört zu 7Travel, einem Teil der ProSiebenSat.1 Media SE.



