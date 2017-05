Unternehmen plant seine Präsenz 2018 auf die Schweiz auszuweiten



Erster Standort erhält allerersten International Recognition Award

für internationales Restaurantdesign und kreatives Marketing



Lake Forest, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Nach dem Erfolg des

ersten Johnny Rockets Restaurants in Italien, kündigt Johnny Rockets

die Eröffnung eines zweiten Restaurants in Lonato del Garda an. Damit

erweitert die Kette ihre Präsenz in Europa. Die neue Filiale wird im

Einkaufszentrum Il Leone eröffnet und durch Giangiacomo Groppetti von

der Groppetti Holding Ltd. betrieben.



"Wir freuen uns außerordentlich, ein zweites

Johnny-Rockets-Franchise zu eröffnen. Wir sind seit mehr als einem

Jahr Teil der Johnny-Rockets-Familie und in der glücklichen Lage, die

Partnerschaft mit dieser Expansion fortzusetzen", sagte Giangiacomo

Groppetti.



Die Groppetti Holding Ltd. betreibt derzeit den ersten Standort im

Einkaufszentrum Ikea-Elnos.



James Walker, President für Operations und Development von Johnny

Rockets, kommentierte: "In weniger als sechs Monaten hat Giangiacomo

gezeigt, dass er ein großartiger Geschäftsführer ist, und wir sind

stolz auf seine Expansion als Franchisenehmer. Sein Eifer und seine

starke Ausrichtung, Johnny Rockets in Europa weiter wachsen zu

lassen, machen ihn zu einem großartigen Partner für uns."



Im Rahmen der aggressiven globalen Strategie von Johnny Rockets

hat Giangiacomo Groppetti von der Groppetti Holding Ltd. die Rechte

für die Schweiz erworben, um so das Franchise noch weiter auszubauen.

Die Holdinggesellschaft sucht derzeit potenzielle Partner für einen

Start von Johnny Rockets in der Schweiz in 2018. Bewerber mit

unternehmerischen Fähigkeiten und Wissen über die

Restaurantlandschaft in der Schweiz wären die idealen Kandidaten für

dieses neue Projekt.



Der Beweis für den Erfolg der weltweiten Expansion von Johnny

Rockets spiegelt sich in dem ersten International Recognition Award

für internationales Restaurantdesign und kreatives Marketing wieder,

der Johnny Rockets' erstem Standort in Italien verliehen wurde. Zu

den Kriterien für diese Auszeichnung zählen u. a. Designinnovation,

kulinarisches Erlebnis und Marketinganstrengungen. Das Restaurant im

Ikea-Elnos-Einkaufszentrum startete international als erstes Diner

2.0, was Gästen das Erlebnis eines modernen, frischen Designs und

eine freundliche Atmosphäre mit hervorragendem Kundenservice und

qualitativ hochwertigem Essen bietet.



"Sein Restaurant-Design ist eines der besten in unserem gesamten

System", sagte Walker. "Das elegante und markante Design gibt einem

eher das Gefühl eines Museumsobjekts und nicht das eines

Restaurants."



Groppetti bestätigt: "Während wir uns durch die Auszeichnung sehr

geehrt fühlen, liegt das wahre Maß an Erfolg darin, wie viele Kunden

täglich durch die Türen kommen und wie das Gesamtpaket geliefert und

empfangen wird: Essen, Service, Atmosphäre und Umgebung. Ich

konzentriere mich darauf, dass alle diese Elemente tagtäglich zu 100

Prozent stimmen."



Die Marketing-Agentur "All Creative Agency" unter der Leitung von

Alessandro Lombardi half durch kreative Marketinganstrengungen bei

der Einführung der Johnny-Rockets-Marke in Italien. Die Maßnahmen

umfassten eine Kombination aus Online-Videos, Plakaten, lokalen

Graffiti-Künstlern sowie den Aufbau von Glaubwürdigkeit der Marke in

Social Media und Schaffen von Interesse bei Verbrauchern. Die

laufenden Marketing-Kampagnen bestehen aus Innovationsvideos, die den

frischen und kreativen Ansatz der Marke in puncto American Dining

präsentieren, der die Gäste in Italien weiterhin anzieht.



Informationen zu Johnny Rockets



Johnny Rockets ist ein internationales

Restaurant-Franchiseunternehmen, das qualitativ hochwertige,

innovative Menüangebote macht. Dazu gehören auf Bestellung

zubereitete Burger aus 100 Prozent tiefkühlfrischem Rindfleisch,

Veggie Boca®-Burger, Chicken Sandwiches, knusprige Pommes frites

sowie reichhaltige und leckere handgemachte Milchshakes und

Mixgetränke. Diese dynamische Lifestyle-Marke bietet freundliche

Bedienung und beschwingte Musik, die dem Ruf der Kette als ein Ort

mit entspannter und ungezwungener Atmosphäre gerecht wird. Johnny

Rockets wurde 1986 gegründet und betreibt mehr als 400 Franchise- und

Unternehmensstandorte in 28 Ländern auf der ganzen Welt. Weitere

Informationen erhalten Sie unter www.johnnyrockets.com, auf Facebook

https://www.facebook.com/johnnyrockets, auf Twitter unter

https://twitter.com/johnnyrockets und auf Instagram

https://www.instagram.com/johnnyrockets/.



