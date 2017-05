Klartext: VW und Allianz

Liebe Leserin, lieber Leser,

nächste Woche (Mittwoch, 10. Mai 2017) soll die diesjährige ordentliche Hauptversammlung der Volkswagen AG stattfinden.

Chart VW-Stammaktie

Quelle: tradingview.com

Ort der Veranstaltung ist demnach das Messegelände der Deutsche Messe AG in Hannover. Im Vorfeld habe ich mir die jüngsten Quartalszahlen von VW genauer angeschaut, die diese Woche veröffentlicht wurden. Die Eckdaten:

Die Umsätze lagen im ersten Quartal bei 56,2 Mrd. Euro - ein Plus von 10,3% gegenüber dem entsprechenden Vorjahresquartal

lagen im ersten Quartal bei 56,2 Mrd. Euro - ein Plus von 10,3% gegenüber dem entsprechenden Vorjahresquartal Das Ergebnis vor Steuern stieg von rund 3,2 Mrd. Euro im Vorjahresquartal auf +4,6 Mrd. Euro im ersten Quartal 2017

stieg von rund 3,2 Mrd. Euro im Vorjahresquartal auf +4,6 Mrd. Euro im ersten Quartal 2017 Im Konzernbereich Automobile lag die Netto-Liquidität bei wirklich beeindruckenden 23,6 Milliärdchen Euro

Und der Netto-Cash-Flow des Automobilbereichs? Da hieß es, dass dieser "nach Mittelabflüssen aus der Dieselthematik mit -2,6 (1,3) Mrd. Euro wie erwartet negativ" war. Heißt im Klartext: Wir haben ja wie Sie wissen einen Riesenfehler gemacht, und dafür mussten wir Milliarden zahlen.

Aber so deutlich wird das ja nicht gesagt, da heißt es lieber euphemistisch "Dieselthematik".

Wer steht heutzutage noch offen für eigene Fehler ein und zeigt wahre Reue und ist an wahrhaftiger Wiedergutmachung interessant?

VW: Gegenanträge auf der Hauptversammlung

Wen stört dieses euphemistische Schönreden schon? Antwort: Nicht nur mich, sondern auch z.B. den Dachverband der Kritischen Aktionärinnen und Aktionäre e.V.

Denn gerade habe ich mir die Gegenanträge zu den Vorschlägen des Vorstands auf der VW-Hauptversammlung angeschaut. Da stellt der Dachverband den Antrag, weder Vorstand noch Aufsichtsrat von VW zu entlasten. Dies wird auch ausführlich begründet, finde ich sehr lesenswert. Bei Interesse:

Link Gegenanträge VW-Hauptversammlung 10. Mai 2017

Finde ich vorbildlich, dass es noch kritische Aktionärinnen und Aktionäre gibt! Auch wenn die entsprechenden Gegenanträge von Vorstand und Mehrheitsaktionären voraussichtlich "abgebügelt" werden - ich finde es gut, dass diese Gegenanträge überhaupt gestellt werden, im Sinne von "Transparenz statt Lobbyismus" und letztlich auch im Interesse von VW selbst. Denn es gilt, Kundenvertrauen zu gewinnen. Und wie sagte einst der von mir sehr geschätzte Unternehmer Robert Bosch sinngemäß: Er verliere lieber Geld als Vertrauen…

Dann der Blick auf Allianz:

Wenn Sie sich gefragt haben, warum die Allianz-Aktie am gestrigen Donnerstag um zwischenzeitlich gut 7 Euro bzw. rund 4% in den Keller gerauscht ist: Da notierte der Kurs "exDividende". Denn einen Tag zuvor war auf der Hauptversammlung der Allianz SE beschlossen worden, für das Geschäftsjahr 2016 eine ansehnliche Dividende von 7,60 Euro je Aktie auszuschütten. Laut Allianz soll diese kommenden Montag (8.5.2017) auf den Konten der Aktionärinnen/e sein (= Valuta). Die Allianz hat eine Dividendenpolitik formuliert, derzufolge eine Ausschüttungsquote von 50% erreicht werden soll. Das klingt doch nett. Und was gab es sonst auf der Hauptversammlung?

Allianz mit neuem Aufsichtsrat

Im Grunde nichts Überraschendes. Die Mitglieder von Vorstand und Aufsichtsrat wurden mit Mehrheiten von jeweils über 98% entlastet. Der Verwendung des Bilanzgewinns (Dividende von 7,60 Euro je Aktie) stimmten demnach sogar 99,56% der gültigen abgegebenen Stimmen zu. Wer würde auch schon dagegen stimmen, eine solche Zahlung zu erhalten? Etwas interessanter war die Neuwahl zum Aufsichtsrat, da da die Zustimmung nicht bei allen Personen über 90% lag. Aber wie erwartet wurde Michael Diekmann zum neuen Mitglied des Aufsichtsrates gewählt und auch die anderen Kandidaten erhielten mehrheitlich die Zustimmung. "Wie allgemein erwartet", könnte ich hinzufügen - insofern keine besonderen Vorkommnisse, so wie ich es sehe.

Dann noch eine Anmerkung in eigener Sache: Ich möchte denjenigen, die mit einer Spende (siehe Schaltfläche am Ende des Newsletters) dazu beigetragen haben, dass ich vorerst unabhängig bleiben kann, herzlich danken! Es gingen Beträge von 3,00 bis 100,00 Euro je Person ein, den Betreffenden habe ich jeweils auch direkt geschrieben. Ich habe mich über diese Anerkennung meiner Arbeit wirklich sehr gefreut und das rechtfertigt für mich ein "weiter machen".

Ich wünsche Ihnen und Ihren Lieben ein angenehmes Wochenende!



Ihr

Michael Vaupel