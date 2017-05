Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Infineon nach Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. An seinen Schätzungen für den Halbleiterkonzern habe sich kaum etwas geändert, schrieb Analyst Achal Sultania in einer Studie vom Freitag. Das Unternehmen dürfte in den kommenden zwei Jahren dank steigender Margen deutlich wachsen./gl/zb

