WUPPERTAL (dpa-AFX) - Aufatmen bei der Düsseldorfer Steuerfahndung: Die aus dem Auto eines ihrer Beamten gestohlene Notizen haben nichts mit der Schweizer Spionageaffäre zu tun. Wie Oberstaatsanwalt Lutz Niemann am Freitag der dpa in Köln sagte, ist tatsächlich ein Dienstfahrzeug auf dem Parkplatz des Wuppertaler Finanzamtes aufgebrochen worden. "Die Unterlagen stehen aber nicht in Bezug zu einer angekauften Steuer-CD aus der Schweiz."

Medien hatten zuvor über den Diebstahl berichtet und eine Verbindung zu den Steuer-CDs gezogen. Der Schweizer Geheimdienst steht derzeit wegen eines mutmaßlichen und bisher nicht identifizierten Spitzels in der Finanzverwaltung von Nordrhein-Westfalen unter Druck. Diesen soll ein von der Schweiz bezahlter und in Frankfurt verhafteter Spion platziert haben. Ziel sei es gewesen, Informationen zu erhalten, wie deutsche Behörden beim Ankauf von Schweizer Bankdaten vorgehen./mov/DP/she

AXC0128 2017-05-05/12:26