BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung dringt auf volle Aufklärung des mutmaßlichen Schweizer Spionagefalls in Deutschland. "Das muss natürlich bis ins Letzte aufgeklärt werden, was da passiert ist", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Freitag in Berlin. Beantwortet werden müssten die Fragen: "Warum? Wann? Mit wessen Beteiligung? Hintermänner? Zielrichtung der Aktivitäten und so weiter", sagte Seibert.

Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) sprach am Telefon mit seinem Schweizer Amtskollegen Didier Burkhalter über den Vorgang, wie eine Sprecherin bestätigte. Darüber hatte bereits die "Bild"-Zeitung (Donnerstag) berichtet. "Der Bundesaußenminister kann sich eigentlich kaum vorstellen, dass jemand im Auftrag der Schweiz Spionage gegen deutsche Finanzbehörden betreibt", sagte sie. "Jetzt geht es darum, dass der Sachverhalt von allen Seiten schnell aufgeklärt wird." Weitere ähnliche Spionagefälle sind der Bundesregierung nicht bekannt, wie ein Sprecher des Innenministeriums sagte.

Nach Zeitungsberichten soll ein Schweizer im Auftrag des eidgenössischen Geheimdienstes Informationen darüber gesammelt haben, wie die NRW-Steuerfahndung Daten-CDs von Schweizer Banken erwirbt, um so Schwarzgeld zu finden. Der Mann ist inzwischen verhaftet worden./bw/DP/she

AXC0129 2017-05-05/12:27