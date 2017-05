BOOST Issuer plc -Daily Fund Prices 04-May-17 Fund Dealing ISIN Code Shares in Base Net Assets NAV/Share Date Issue Currency



Boost FTSE 100 3x 04/05/2017 IE00B88D2999 15101 GBP 2969402.83 196.6361718 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 100 3x 04/05/2017 IE00B7VB3908 376842 GBP 7185927.364 19.06880699 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX 50 3x 04/05/2017 IE00B7SD4R47 34099 EUR 7998532.653 234.5679537 Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX 04/05/2017 IE00B8JF9153 1121814 EUR 8493095.394 7.5708588 50 3x Short Daily ETP



Boost LevDAX 3x 04/05/2017 IE00B878KX55 35326 EUR 9326143.37 264.0022468 Daily ETP



Boost ShortDAX 04/05/2017 IE00B8GKPP93 670444 EUR 4878910.626 7.2771337 3x Daily ETP



Boost S&P 500 3x 04/05/2017 IE00B7Y34M31 69161 USD 29829283.62 431.3020867 Leverage Daily ETP



Boost S&P 500 3x 04/05/2017 IE00B8K7KM88 2207877 USD 21124380.28 9.5677342 Short Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 04/05/2017 IE00B8W5C578 13430 USD 9580674.288 713.3785769 Leverage Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 04/05/2017 IE00B8VZVH32 3144767 USD 15430510.95 4.9067263 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 04/05/2017 IE00B7ZQC614 227979114 USD 135508004 0.5943878 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 04/05/2017 IE00B7SX5Y86 116206 USD 13321210.13 114.6344434 Short Daily ETP



Boost Gold 3x Leverage 04/05/2017 IE00B8HGT870 513348 USD 11034160.02 21.4945028 Daily ETP



Boost Gold 3x Short 04/05/2017 IE00B6X4BP29 27042 USD 3393342.068 125.4841383 Daily ETP



Boost Copper 3x 04/05/2017 IE00B8JVMZ80 332080 USD 4742177.018 14.2802247 Leverage Daily ETP



Boost Copper 3x 04/05/2017 IE00B8KD3F05 18997 USD 2235591.601 117.6812971 Short Daily ETP



Boost Natural Gas 04/05/2017 IE00B8VC8061 77600806 USD 43634560.73 0.5622952 3x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 04/05/2017 IE00B76BRD76 547882 USD 14998855.22 27.3760686 3x Short Daily ETP



Boost Silver 3x 04/05/2017 IE00B7XD2195 3388538 USD 11765756.19 3.472222 Leverage Daily ETP



Boost Silver 3x 04/05/2017 IE00B8JG1787 29936 USD 3601252.082 120.2983726 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 04/05/2017 IE00B94QKF15 56180 GBP 2529950.437 45.03293765 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 1x 04/05/2017 IE00B94QKG22 29900 GBP 2078474.024 69.51418141 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 04/05/2017 IE00B94QKC83 3097 GBP 456902.4204 147.5306491 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 250 1x 04/05/2017 IE00BBGBF313 231282 GBP 12913535.6 55.83458982 Short Daily ETP



Boost FTSE 250 2x 04/05/2017 IE00B94QKJ52 3186 GBP 657173.5064 206.2691483 Leverage Daily ETP



Boost TOPIX 1x Short 02/05/2017 IE00BBGBF420 51500 JPY 296901738.9 5765.082309 Daily ETP



Boost TOPIX 2x Leverage 02/05/2017 IE00BBGBF537 8500 JPY 130794366.5 15387.57252 Daily ETP



Boost Palladium 04/05/2017 IE00B94QLR02 13585 USD 852900.3155 62.7825039 1x Short Daily ETP



Boost Palladium 04/05/2017 IE00B94QLN63 7471 USD 689094.7862 92.2359505 2x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 04/05/2017 IE00B94QL251 5063 USD 536239.89 105.9134683 2x Short Daily ETP



Boost Natural Gas 04/05/2017 IE00B94QKX96 55951 USD 369880.1043 6.6107863 2x Leverage Daily ETP



Boost Gold 2x Short 04/05/2017 IE00B94QKT50 1700 USD 131089.3499 77.1113823 Daily ETP



Boost Gold 1x Short 04/05/2017 IE00B94QKW89 7394 USD 670391.1621 90.666914 Daily ETP



Boost Gold 2x Leverage 04/05/2017 IE00B94QKS44 5957 USD 468381.5579 78.6270871 Daily ETP



Boost Silver 2x 04/05/2017 IE00B94QL921 13979 USD 953423.5888 68.2039909 Short Daily ETP



Boost Silver 2x 04/05/2017 IE00B94QL699 14638 USD 641514.172 43.8252611 Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 04/05/2017 IE00B873CW36 1778410 EUR 23425267.74 13.1720288 Short Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 04/05/2017 IE00B8NB3063 546122 EUR 42236649.83 77.3392206 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 04/05/2017 IE00BKT09149 12780 EUR 1430657.717 111.9450483 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 04/05/2017 IE00BKS8QM96 211501 EUR 12831884.91 60.6705638 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 04/05/2017 IE00BKT09255 7300 EUR 936203.0102 128.2469877 Leverage Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 04/05/2017 IE00BKS8QN04 1054559 EUR 63044967.82 59.7832533 Short Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 04/05/2017 IE00BKT09479 821 GBP 118339.5484 144.1407411 Leverage Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 04/05/2017 IE00BKS8QQ35 165638 GBP 8319100.087 50.22458667 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 04/05/2017 IE00BKT09032 17500 USD 1850604.59 105.7488337 Leverage Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 04/05/2017 IE00BKS8QT65 144650 USD 11540717.9 79.7837394 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 04/05/2017 IE00BLS09N40 518155 EUR 21862685.11 42.1933304 3x Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 04/05/2017 IE00BLS09P63 390308 EUR 7123019.169 18.2497391 3x Short Daily ETP



Boost Long USD Short 04/05/2017 IE00BLNMQS92 11779 EUR 1749780.163 148.5508246 EUR 5x Daily ETP



Boost Short USD Long 04/05/2017 IE00BLNMQT00 43565 EUR 1414374.969 32.4658549 EUR 5x Daily ETP



Boost WTI 04/05/2017 IE00BVFZGC04 124540 USD 1828163.434 14.6793274 Oil ETC



Boost WTI Oil 1x 04/05/2017 IE00BVFZGF35 8877 USD 1026559.603 115.6426274 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 04/05/2017 IE00BVFZGG42 35385 USD 840946.9343 23.7656333 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 04/05/2017 IE00BVFZGH58 16810 USD 1566380.127 93.1814472 Short Daily ETP



Boost Brent 04/05/2017 IE00BVFZGD11 330013 USD 5247433.221 15.9006864 Oil ETC



Boost Gold 04/05/2017 IE00BVFZGK87 110868 USD 2802488.809 25.2777069 ETC



Boost Natural Gas 04/05/2017 IE00BVFZGL94 49466 USD 1338891.864 27.0669119 ETC



Boost BTP 10Y 5x 04/05/2017 IE00BYNXNS22 65650 EUR 4037154.221 61.4951138 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 5x 04/05/2017 IE00BYNXPH56 59676 EUR 3237907.205 54.2581139 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 5x 04/05/2017 IE00BYNXPJ70 19254 USD 1555939.124 80.8112145 Short Daily ETP



Boost Long USD Short 04/05/2017 IE00BYNXPK85 1533 EUR 150010.5659 97.8542504 EUR 4x Daily ETP



Boost Short USD Long 04/05/2017 IE00BYNXPM00 49462 EUR 3657837.947 73.9524877 EUR 4x Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 04/05/2017 IE00BYTYHS72 214799 USD 4722359.409 21.9850158 Leverage Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 04/05/2017 IE00BYTYHR65 48873 USD 2222648.699 45.4780492 Short Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 04/05/2017 IE00BYTYHN28 7500 USD 1192433.2 158.9910933 Leverage Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 04/05/2017 IE00BYTYHM11 11000 USD 465328.2997 42.3025727 Short Daily ETP



Boost S&P 500 VIX Short-Term Futures 04/05/2017 IE00BYTYHQ58 5548022 USD 5453777.75 0.983013 2.25x Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB Banks 04/05/2017 IE00BYMB4Q22 91467 EUR 13369547.84 146.1679933 ETP



This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients. The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.



Source: Boost Issuer PLC via GlobeNewswire



B9CMSS0R42



Copyright RTT News/dpa-AFX