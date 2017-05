Die US-Bank Citigroup hat Deutsche Pfandbriefbank aus Bewertungsgründen von "Buy" auf "Neutral" abgestuft, das Kursziel aber von 13,10 auf 13,30 Euro angehoben. Seit Jahresbeginn habe die Aktie des Immobilienfinanzierers um 41 Prozent zugelegt, was das weitere Aufwärtspotenzial begrenze, schrieb Analyst Nicholas Herman in einer Studie vom Freitag. Mit Blick auf die Geschäftsaussichten bleibt er aber optimistisch und traut dem Unternehmen bis 2020 ein Gewinnwachstum von durchschnittlich 8 Prozent per annum zu. Dazu komme eine gute Kapitalausstattung./gl/zb

AFA0116 2017-05-05/12:27

ISIN: DE0008019001