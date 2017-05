Es gibt Aktien am deutschen Markt, bei denen man gehaltene Umsätze für 2017 prognostiziert und sie trotzdem immer höher laufen, mit dem Argument: das wird auf Sicht schon wieder besser. Und es gibt Nordex (ISIN DE000A0D6554), da tut man genau das nicht. Warum? In gewisser Weise ist es verständlich, dass viele die Aktie nicht mehr anfassen wollen, wobei das keineswegs alleine am Unternehmen liegen würde, denn:

Ja, man hat die eigene Umsatzprognose für 2016 leicht verfehlt und die Erwartungen für 2017 nach unten nehmen müssen. Aber dass sich die Aktie deswegen halbieren müsste? Das liegt vor allem daran, dass die Erwartungshaltung sehr hoch war. Nordex ist drei Jahre lang, von Anfang 2013 bis Ende 2015, wie ein Strich gestiegen, hatte sich im Kurs verzehnfacht, wie wir unten in einem längerfristigen Chart auf Wochenbasis sehen. Viele gingen davon aus, dass das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...