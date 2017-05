Hamburg (ots) -



Michael Michalsky, Modedesigner und Teil der "Germany's next Topmodel"-Jury, liebt "spießige Bürozeiten". "Je strenger geregelt der Tag, desto kreativer kann man sich in ihm bewegen", so der 50-Jährige im Interview mit dem Magazin NEON (Ausgabe 06/2017, ab 8. Mai erhältlich).



Sein Job als Juror habe ihn einiges über den Umgang mit jungen Frauen gelehrt: "In meiner ersten Staffel bei 'Germany's next Topmodel' habe ich noch auf jeden Heulkrampf der Kandidatinnen sofort reagiert. Mittlerweile weiß ich: Die Hysterie junger Frauen kommt und geht in etwa gleich hastigem Tempo. Ein Problem ist erst ein Problem, wenn es zwei Stunden später immer noch eines ist."



Apropos Problem: Seine Meinung zur vermeintlichen, weiblichen Problemzone Busen erklärt Michalsky gegenüber NEON kurz und knapp: "Frauen sollten sich weniger Gedanken um ihren Busen und dafür mehr um ihre Füße machen."



Das vollständige Interview ist in der aktuellen Ausgabe von NEON (Ausgabe 06/2017) zu finden, die ab 8. Mai 2017 im Handel erhältlich ist.



Diese Meldung ist mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.



