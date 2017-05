Stuttgart - Hohe Handelsumsätze verzeichnete in der Handelswoche die in Britischen Pfund (GBP) notierende Anleihe (ISIN XS1167129110/ WKN A1SR7Z) der Kreditanstalt für Wiederaufbau, so die Börse Stuttgart.Einige Anleger hätten Währungsgewinne mitnehmen zu wollen geschienen und Kasse gemacht. Der von der Ratingagentur Standard & Poor's mit AAA bewertete Bond werde mit 1,125 Prozent p.a. verzinst. Die 3,4 Milliarden Pfund schwere Anleihe laufe bis zum 23.12.2019 und könne zu einer Mindeststückelung von 1.000 GBP gehandelt werden. Aktuell notiere das Papier bei 101,85, was einer Rendite von 0,42 Prozent entspreche. (05.05.2017/alc/n/a)

