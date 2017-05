Hamburg - Rohöl steht gegenwärtig weiter unter Verkaufsdruck, so die Analysten der HSH Nordbank AG.In der vergangenen Woche seien die Preise für die Nordseesorte Brent um 3% auf 50,3 US-Dollar/Barrel zurückgefallen. Eine fundamentale Begründung für diese Entwicklung (und auch die Entwicklung in den beiden vorangegangenen Wochen) sehe man gegenwärtig nicht. Vielmehr würden die fundamentalen Daten für steigende Preise sprechen. Die Analysten würden daher glauben, dass der Ausverkauf am Ölmarkt vor allem in technischen Faktoren begründet sei.

Den vollständigen Artikel lesen ...