Recht stabil präsentiert sich heute am Vormittag der DAX an der 12.600. Leichte Rücksetzer konnten bislang keinen Verkaufsdruck erzeugen - Impulse nach oben fehlen. So pendelt der Markt in einer sehr engen Range hin und her. Rücksetzer finden jedoch schon bei ca. 12.570 und bei 12.540/30 Punkten Unterstützung - deutlich negativ wäre ein Rückfall unter 12.480 Punkten per Hourly-Close. Erholungen ...

