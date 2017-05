Der tschechische Ministerpräsident Bohuslav Sobotka, der am Dienstag seinen Rücktritt und den seiner Regierung angekündigt hatte, will nun doch im Amt bleiben. Stattdessen werde er dem tschechischen Präsidenten Milos Zeman die Entlassung von Finanzminister Andrej Babis vorschlagen, erklärte Sobotka am Freitag in Prag.

Hintergrund für die Rücktrittsankündigung des tschechischen Regierungschefs am Dienstag war ein Zerwürfnis mit Babis, dem Steuerbetrug vorgeworfen wird. Der Finanzminister weist die Vorwürfe zurück.