Carsten Spohr erhält von den Lufthansa-Aktionären viel Lob. Doch im Fokus der Hauptversammlung stand nicht Europas größte Airline, sondern der schlingernde Rivale Air Berlin. Hier ließ sich Spohr in die Karten schauen.

Die spannendsten Aussagen gab es von Carsten Spohr an diesem Freitag vor Beginn der eigentlichen Veranstaltung. Unmittelbar vor seinem Auftritt auf der Hauptversammlung von Lufthansa auf dem Messegelände in Hamburg stellte sich der Chef der nach Umsatz größten Fluggesellschaft in Europa den Journalisten. Thema Nummer eins: die Zukunft des schlingernden Rivalen Air Berlin.

Auf den ersten Blick sagte Spohr dazu wenig Neues. Es blieben die drei Kernprobleme, die einer Übernahme von Air Berlin im Wege stünden, betonte er einmal mehr: die hohen Schulden, die hohen Kosten und die Kartellfragen in Deutschland und auch in der EU. Doch anders als bei früheren Auftritten scheint der Lufthansa-Chef nun etwas optimistischer zu sein, die Hürden auch bewältigen zu können.

"Die Schulden kann nur Abu Dhabi lösen, das wissen die Verantwortlichen dort", sagte Spohr, der zu Wochenbeginn mit Bundeskanzlerin Angela Merkel in Abu Dhabi gewesen ist. Die dortige Airline Etihad ist mit knapp 30 Prozent der größte Aktionär von Air Berlin und zudem der größte Gläubiger.

Die Kosten müsse der neue Air-Berlin-Chef Thomas Winkelmann in den Griff bekommen. Das geschehe bereits. Und auch die wohl heikelste Frage der kartellrechtlichen Genehmigung hält Spohr für lösbar. Spohr verwies etwa auf andere nationale Übernahmen in Europa, etwa die von British Midland durch IAG oder von Air Inter durch Air France. "Es ist also möglich", so Spohr. Wenn alle drei Probleme gelöst seien, werde Eurowings noch ein bisschen stärker als bisher wachsen. Gelinge das nicht, werde die Tochter eben organisch wachsen.

Seit drei Jahren steht Spohr mittlerweile an der Spitze von Lufthansa. In dieser Zeit hatte er schon weitaus anstrengendere Aktionärstreffen ...

