Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Wacker Chemie von 125 auf 122 Euro gesenkt, die aber Einstufung auf "Buy" belassen. Die Zielsenkung reflektiere in erster Linie die Anteilsreduzierung am Wafer-Hersteller Siltronic, schrieb Analyst Oliver Schwarz in einer Studie vom Freitag./mis/zb

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0131 2017-05-05/12:42

ISIN: DE000WCH8881