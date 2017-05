Mönchengladbach (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



- Einladung in Unternehmenszentrale in Mönchengladbach - Karrieretipps vom Vorstandsvorsitzenden der Santander Consumer Bank AG



Zahlreiche von Santander geförderte Studierende folgten erneut der Einladung von Santander Universitäten zum Stipendiatentag. Die inzwischen vierte Ausgabe der Veranstaltung fand in diesem Jahr in der Unternehmenszentrale in Mönchengladbach statt. Neben der persönlichen und beruflichen Entwicklung der Geförderten stand daher vor allem das gegenseitige Kennenlernen des Förderers und der Stipendiaten im Fokus.



"Jeder Einzelne hat seine ganz eigene Geschichte. Auf dem Stipendiatentag können wir die Studierenden persönlich kennenlernen und sie so über die finanzielle Förderung hinaus bei ihrer individuellen Weiterentwicklung unterstützen", erläutert Alberto Dörr, Direktor Santander Universitäten, das besondere Engagement der Bank. Gleichzeitig erlebten aktuelle und ehemalige Stipendiaten ihren Förderer einmal ganz persönlich. In einer Fragerunde stand Ulrich Leuschner, Vorstandsvorsitzender der Santander Consumer Bank AG, den Studierenden Rede und Antwort zu Themen wie Erfolg, Motivation und Karriereplanung. "Verantwortung muss man wollen, Führung muss man wollen", so griff Ulrich Leuschner das Thema des Workshops "Teamwork" auf und empfahl den Studenten, gerade in Sachen Berufswahl ehrlich zu sich selbst zu sein.



Für die Stipendiaten war es ein erkenntnisreicher Tag: "Heute habe ich nicht nur die Bank und die anderen Stipendiaten besser kennengelernt, sondern auch eine Menge über mich selbst und meine Rolle in Teams erfahren", fasst Max Piochowiak, ehemals Santander Stipendiat an der Universität Münster, seine Eindrücke des Tages zusammen.



Über den globalen Unternehmensbereich Santander Universities unterhält die Bank in Deutschland insgesamt 13 Kooperationen mit Partner-Hochschulen sowie dem Deutschen Hochschulverband. Weltweit umfasst das Santander Netzwerk derzeit etwa 1 200 Universitäten.



Santander Universitäten ist Teil des globalen Unternehmensbereichs Santander Universidades, über den Banco Santander seit 1996 inzwischen weltweit über 1.200 einzigartige Kooperationen mit Universitäten aufgebaut hat. Diese Kooperationen unterscheiden sich von jenen anderer nationaler und internationaler Banken: Banco Santander fördert akademische Institutionen in den Bereichen Lehre und Forschung, internationale Kooperationen, Wissens- und Technologietransfer, Unternehmensinitiativen, Austauschmöglichkeiten für Studenten und Innovation. Weitere Informationen zu Santander Universidades können im Internet unter www.santander.com/universities abgerufen werden. Informationen zu Santander Universitäten in Deutschland finden sich unter www.santanderbank.de/universitaeten.



Banco Santander (SAN.MC, STD.N, BNC.LN) ist eine Privat- und Geschäftskundenbank mit Sitz in Spanien und Präsenz in zehn Kernmärkten in Europa und Amerika. Santander ist gemessen am Börsenwert die größte Bank in der Eurozone. Der Anspruch der Bank ist es, zum Erfolg von Menschen und Unternehmen beizutragen. Im Jahr 1857 gegründet, verfügt Santander über ein verwaltetes Vermögen von 1.520 Milliarden Euro. Santander hat weltweit mehr als 125 Millionen Kunden, rund 12.200 Filialen und rund 190.000 Mitarbeiter. 2016 erzielte Santander einen zurechenbaren Gewinn von 6,204 Milliarden Euro, eine Steigerung um 4 Prozent zum Vorjahreszeitraum.



Die Santander Consumer Bank AG gehört mit rund 6 Millionen Kunden zu den Top 5 der privaten Banken in Deutschland. Sie bietet Privatkunden umfangreiche Finanzdienstleistungen an und hat bundesweit mehr als 300 Filialen. Das Institut ist in Deutschland außerdem der größte herstellerunabhängige Finanzierer in den Bereichen Auto, Motorrad, (Motor-)Caravan und auch bei Konsumgütern führend. Das Unternehmen tritt bundesweit mit den Marken Santander Consumer Bank, Santander Bank und Santander Direkt Bank auf. Die hundertprozentige Tochter der spanischen Banco Santander hat ihren Sitz in Mönchengladbach und beschäftigt rund 3.800 Mitarbeiter. Weitere Informationen finden Sie unter www.santander.de



OTS: Santander Consumer Bank AG newsroom: http://www.presseportal.de/nr/63354 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_63354.rss2



Pressekontakt: Julia Maurer Communications 02161-690-4728 julia.maurer@santander.de



Mehr Informationen finden Sie unter: http://presse.santander.de