ABOUT YOU feierte am 4. Mai seinen dritten Geburtstag mit mehr als 250 Promis und über 500 Branchen-Entscheidern bei den ABOUT YOU Awards / 6-stündige Live-Übertragung mit über drei Millionen Zuschauern via Facebook, Instagram, Youtube & Snapchat / Zu den Siegern zählen u.a. Lena Gercke, Caro Daur und Toni Mahfud



Die größte Influencer Award Show Deutschlands feierte seinen erfolgreichen Auftakt am 4. Mai 2017 in Hamburg mit mehr als drei Millionen Zuschauern, die das Event live auf Facebook, Instagram, YouTube und Snapchat mitverfolgten. Damit erreichten die ABOUT YOU Awards bereits in ihrer ersten Ausgabe mehr Zuschauer als bereits etablierte Preisverleihungen, die nur auf klassischen Kanälen übertragen werden.



Zehn Kameras und sechs Livestreams hielten das Geschehen auf dem roten Teppich, Backstage und auf der Bühne in Echtzeit fest, u.a. moderiert von Steven Gätjen, Lena Gercke und Johanna Klum - somit handelt es sich um das bisher größte Social-Media-Live-Event in Deutschland.



Mit den Awards feierte ABOUT YOU seinen dritten Geburtstag und lud mehr als 250 Prominente und Influencer sowie über 500 Branchen-Entscheider ein, um die kreativsten und einflussreichsten Stars der Social-Media-Szene auszuzeichnen. In sechs Kategorien wählte das Publikum vor Ort von jeweils drei Nominierten einen Gewinner. Die Top 3 je Kategorie wurde im Vorfeld auf aboutyou-awards.de durch ein öffentliches Voting bestimmt, an dem knapp 100.000 User teilgenommen haben.



Zu den Siegern der ABOUT YOU Awards zählen Caro Daur (Idol of the Year), Toni Mahfud (Lifestyle), Lena Gercke (Fashion), Farina Opoku (Beauty), Louisa Dellert (Fitness) und Anouschka Stuck (Upcoming). Für musikalische Höhepunkte während der Show und auf der Aftershowparty sorgten die schwedische Band Mando Diao, die britische Newcomerin Izzy Bizu sowie die Hamburger DJ MAD und Das Bo.



ABOUT YOU: Blaupause für erfolgreiches Influencer Marketing



ABOUT YOU ist seit dem Live-Gang am 5. Mai 2014 First Mover in Deutschland, wenn es um erfolgreiches Influencer Marketing geht: "Wir bauen eine authentische 360-Grad-Welt um unsere Idols auf und treffen damit den Nerv unserer Zielgruppe", erklärt Julian Jansen (Head of Idols), zusammen mit Chris Nickel (Head of Community, Influencer und Social Media) verantwortlich für die ABOUT YOU Awards.



Die Gewinner der ABOUT YOU AWARDS im Überblick:



Idol of the Year: Caro Daur (@carodaur) Beauty: Farina Opoku (@novalanalove) Fashion: Lena Gercke (@lenagercke) Fitness: Louisa Dellert (@fit_trio) Lifestyle: Toni Mahfud (@tonimahfud) Upcoming: Anouschka Stuck (@anouschkamarlene)



Über ABOUT YOU



ABOUT YOU inspiriert seine Kunden und lädt sie zum Online-Bummeln ein: Indem der Online-Shop sich dem individuellen Stil jedes Kunden anpasst, entsteht durch Personalisierung für alle Kunden ein eigener Shop, der nur relevante Produkte und Outfitvorschläge anzeigt. Bei ABOUT YOU steht der Kunde im Fokus und dadurch unendlich viele verschiedene Persönlichkeiten, die ihren Ausdruck durch Mode finden und dabei von ABOUT YOU unterstützt werden. Frauen und Männer zwischen 20 und 40 Jahren finden auf aboutyou.de neben der vielseitigen Inspiration ein Sortiment mit mehr als 110.000 Artikeln von über 800 Marken. Die ABOUT YOU GmbH ist eine Gesellschaft der Collins GmbH & Co. KG, einem Tochterunternehmen der Otto Group. Zum Management-Team gehören die Mehrfachgründer und Digitalexperten Tarek Müller (28, Marketing & Brands) und Sebastian Betz (26, Tech & Product) sowie der ehemalige Roland Berger-Stratege Hannes Wiese (35, Operations & Finance). ABOUT YOU feiert am 5. Mai 2017 seinen dritten Geburtstag und wurde vom Branchenmedium Exciting Commerce zum "Startup des Jahres 2014" gewählt und erhielt u.a. 2015 und 2017 den Award als "Bester Online-Pure-player" der Internet World Business, den "Shop Usability Award 2015" sowie den "Deutschen Handelspreis 2015" in der Kategorie "Innovation".



