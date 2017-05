Mainz (ots) - Bitte aktualisierte Gästelisten beachten!!



Sonntag, 14. Mai 2017, 11:50 Uhr



ZDF-Fernsehgarten Andrea Kiewel präsentiert Musik und Gäste live aus dem Sendezentrum Mainz



Andrea Kiewel präsentiert die zweite Ausgabe der Saison live vom Mainzer Lerchenberg. Gäste: Nicole, Kate Ryan, Helmut Lotti, Natalia Avelon, Beethoven! The Next Level, Aura, Cascada, Il Volo, Imany, Vincent Gross und andere.



Sonntag, 21. Mai 2017, 11:50 Uhr



ZDF-Fernsehgarten Andrea Kiewel präsentiert Musik und Gäste live aus dem Sendezentrum Mainz



Andrea Kiewel präsentiert die dritte Ausgabe der Saison live vom Mainzer Lerchenberg. Gäste: Vanessa Mai, Fantasy, Anna-Maria Zimmermann, Olaf, Norman Langen, Jörg Bausch, Mitch Keller, Julian David, Die Amigos, Tanja Lasch und andere.



