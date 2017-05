Warren Buffett verkauft vor der Hauptversammlung von Berkshire Hathaway über 30 Millionen IBM-Aktien. Wenn sich am Samstag rund 40.000 Aktionäre treffen, wird sich Buffett auch kritischen Fragen stellen müssen.

Warren Buffett hat mal wieder gewonnen. 2008 ging er eine Wette mit Fondsmanager Ted Seides ein. Kein Investment-Profi könnte fünf Hedgefonds finden, die über zehn Jahren den breit angelegten Aktienindex S&P 500 schlagen, postulierte Buffett. Nun, noch bevor die zehn Jahre um sind, gesteht Seides seine Niederlage ein.

Buffett wird am Samstag, bei der Hauptversammlung seines Konzerns Berkshire Hathaway sicher darauf eingehen. Schon in den vergangenen Jahren hat er seinen Aktionären immer wieder einen Zwischenstand über den Stand der Wette gegeben. Er nutzt sie, um seinen Rat an die Anleger zu untermauern: lieber in passive Fonds, sogenannte ETFs des S&P 500, investieren, als hohe Gebühren an Hedgefonds zu zahlen.

Ein weiteres Gesprächsthema könnte am Samstag die Beteiligung am IT-Riesen IBM sein. Wie am Freitag bekannt wurde, hat Buffett jüngst ein Drittel seiner Aktien verkauft - etwa 30 Millionen der 81 Millionen Anteilsscheine. "Ich bewerte IBM nicht mehr so wie vor sechs Jahren, als ich mit dem Aktienkauf begonnen habe", erklärte Buffett gegenüber dem US-Wirtschaftssender CNBC. IBM sei ein "starkes Unternehmen", das allerdings "auch starker Konkurrenz" ausgesetzt sei. Pro verkaufte Aktie habe er demnach 180 US-Dollar erhalten - durchschnittlich 170 Dollar hatte ein Papier beim Kauf gekostet.

Buffetts Einstieg bei IBM kam seinerzeit überraschend. Seine Weigerung bei Technologiefirmen einzusteigen war fast schon legendär. Von Geschäftsmodellen, die seiner Ansicht nach schwierig zu verstehen sind, hielt er sich fern. Über die Jahre wuchs die IBM-Beteiligung neben American Express, Coca-Cola, Kraft Heinz und Apple aber zu einer der größten bei Berkshire an. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...