sprite-preloader
Freitag, 05.05.2017 Börsentäglich über 12.000 News von 562 internationalen Medien

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Passende Knock-Outs zu Ihrer Suchanfrage (Anzeige)
Erweiterte
Suche
lynx
Ad hoc-Mitteilungen

22,00 Euro		-1,463
-6,24 %
WKN: 764858 ISIN: BE0003746600 Ticker-Symbol: IJY 
Aktie:
Branche
Immobilien
Aktienmarkt
BEL Mid
1-Jahres-Chart
INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES SA Chart 1 Jahr
1-Woche-Intraday-Chart
INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES SA 1-Woche-Intraday-Chart
Firmen im Artikel
1-Woche-Intraday-Chart
INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES SA
INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES SA Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES SA22,00-6,24 %