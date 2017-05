Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Ampeln an den europäischen Aktienmärkten stehen auf Grün. Der DAX hat das ehemalige Allzeit-Hoch bei 12.391 Punkten nun so weit hinter sich gelassen, dass sich die Gefahr einer so genannten Bullenfalle - also eines Fehlausbruchs - verflüchtigt hat. Nächstes Ziel dürfte der Bereich um 13.000 Punkte sein. Längerfristig sollte die Hausse den DAX auf noch deutlich höhere Stände treiben: auf 14.000, 15.000 oder gar auf 16.000 Punkte.

Zwar gilt der DAX aus technischer Sicht kurzfristig als überkauft. "Technische Signale für ein Auslaufen der Rally liegen aber nicht vor", sagt Achim Matzke, Analyst von Commerzbank Technical Analysis and Index Research.

Die Deutsche Bank schreibt, dass die europäischen Aktienmärkte vor der Finanzkrise im Durchschnitt mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 16,6 gehandelt wurden, gemessen am Stoxx-600. Derzeit liegt das KGV auf Basis der Gewinnschätzungen für dieses Jahr bei 15,3. Damit dürfte das Aufwärtspotenzial aus fundamentaler Sicht noch bei 8 Prozent liegen. Übertragen auf den DAX bedeutet das ein Ziel von etwa 13.600 Punkten.

Spätestens ab Juli dürften die 2018er-Gewinnschätzungen in den Blick rücken. Derzeit rechnet der Markt für das kommende Jahr mit weiter steigenden Gewinnen, im DAX um etwa 7 Prozent. Das erhöht entsprechend das Aufwärtspotenzial weiter.

Macron-Wahl würde zum Befreiungsschlag auch für die EZB

"Die europäischen Märkte sind wesentlich günstiger als die US-Aktien", sagt Heino Ruland von Ruland Research. Er sieht deshalb Chancen, dass nach der französischen Präsidentschaftswahl Geld aus den USA in die Eurozone fließt. "Die politischen Risiken sollten dann ausgepreist werden, auch weil sich die Situation in Italien stabilisiert", sagt Ruland. Sollte es zu einer "KGV-Konvergenz" kommen, sollte im DAX zumindest ein KGV von 15 drin sein und damit auch Stände deutlich über 14.000 Punkten, meint er. Derzeit wird der DAX auf Basis der 2018er Schätzungen mit dem knapp 13-fachen Gewinn bezahlt.

Die Chancen für einen weiteren "In-Flow" von US-Anlegern sind auch deshalb gut, weil diese zusätzlich mit Währungsgewinnen rechnen können. Während die Wirtschaftsdaten in den USA derzeit lediglich gemischt ausfallen, zeigen sie in der Eurozone nach oben. Für die Europäische Zentralbank könnten die nachlassenden politischen Probleme ebenfalls ein Befreiungsschlag sein, sie könnte sich auf ihrer Juni-Sitzung optimistischer zeigen als bisher. Das dürfte den Euro aber noch attraktiver machen.

Auch Technische Analyse weist auf DAX-Potenzial hin

Die Ergebnisse der Technischen Analyse unterstreichen das fundamentale Potenzial. Ein neuer Rekordstand nach etwa 2-jähriger Konsolidierung wie nun im DAX gilt als Kaufsignal. Betrachte man die Formation der Konsolidierung, könne der DAX auch Richtung 16.000 Punkte steigen, betonte der Technik-Experte Dietrich Denkhaus bereits auf der Frühjahrskonferenz der Vereinigung technischer Analysten Deutschlands (VTAD).

Die Konsolidierung habe sich zwischen 12.400 und 8.300 abgespielt. Bei einem neuen Höchststand über 12.400 sei die Korrekturbewegung nach oben spiegelbar und das ergebe ein Anschlusspotenzial bis etwa 16.000 Punkte.

Doch zunächst einmal muss Macron die Wahl gewinnen

Die aufgezeigten positiven Szenarien setzen voraus, dass Macron die Wahl auch tatsächlich gewinnt. Dann könnten die Märkte bereits am Montag weiter steigen. Besonders starkes Aufwärtspotenzial dürfte dann erst einmal der französische Leitindex CAC-40 haben, aus technischer Sicht ist der Weg Richtung 6.000 Punkte frei.

Am Montag werden auch neue Daten zu den deutschen Auftragseingängen veröffentlicht. Am Dienstag nimmt die Berichtssaison wieder Fahrt auf, unter anderem mit den Zahlen der Commerzbank, der Munich Re und Eon. Am Mittwoch legt mit Heidelbergcement einer der Underperformer der vergangenen Wochen seine Quartalszahlen auf den Tisch, und am Donnerstag folgen Henkel, die Deutsche Post, die Deutsche Telekom und Prosieben. Am Freitag gibt es noch den Zwischenbericht von ThyssenKrupp. In der übernächsten Woche runden dann nur noch RWE und Merck die Quartalsergebnisse der DAX-Unternehmen ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/hru/mod/raz

(END) Dow Jones Newswires

May 05, 2017 06:25 ET (10:25 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.