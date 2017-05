Amazon (WKN:906866) ist heimlich, still und leise zu einer Macht im Bereich Bekleidung und Mode geworden.



In den Vereinigten Staaten ist das Unternehmen bereits die Nummer 2 in dieser Kategorie, mit einem Bruttowarenumsatz von 20,3 Milliarden US-Dollar im Jahr 2016. Laut einer Studie von Morgan Stanley entspricht das 7,4 % des gesamten Marktes. Nur Wal-Mart ist noch größer. Amazon konnte, laut der Studie von Morgan Stanley, auf Kosten von Target und Kaufhäusern wie Macys (WKN:A0MS7Y), Kohls (WKN:884195), J.C. Penney (WKN:851991) und Sears (WKN:A0D9H0) wachsen. All diese Ketten haben zu einem gewissen Grad Probleme oder stehen wie im Fall von Sears ...

