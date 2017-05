Im Vorfeld der mutmaßlich richtungsweisenden US-Arbeitsmarktdaten deutet sich für den Start des Aktienhandels am Freitag an der Wall Street eine Seitwärtsbewegung an. Nachdem der Zuwachs an neuen Stellen außerhalb der Landwirtschaft im Vormonat überraschend schwach ausgefallen war, erwarten Ökonomen nun wieder einen deutlich stärkeren Anstieg um 188.000. Marktteilnehmer erhoffen sich von den Daten Erkenntnisse darüber, wie schnell die US-Notenbank mit ihrem Zinserhöhungszyklus fortfahren wird. Helfen könnten dabei im späteren Tagesverlauf auch Auftritte diverser US-Notenbanker.

Mehrheitlich wird derzeit im Juni mit der zweiten Zinserhöhung im laufenden Jahr gerechnet, der bis zum Jahresende noch eine weitere folgen dürfte. Zuletzt waren neue Konjunkturdaten eher durchwachsen ausgefallen. Das hinter den Erwartungen gebliebene US-Wirtschaftswachstum im ersten Quartal hatten die US-Notenbanker eher als Ausrutscher gewertet.

Lohnentwicklung im Fokus

"Der wichtigste Teil im Arbeitsmarktbericht ist nicht der Stellenzuwachs und auch nicht die Arbeitslosenquote, sondern die Lohnentwicklung", sagt Scott Clemons, Anlagestratege bei Brown Brothers Harriman. Sollte sich hier eine Beschleunigung zeigen, dürfte das der US-Notenbank grünes Licht signalisieren. Die Konsensprognose für die Entwicklung der Stundenlöhne lautet auf eine Zunahme um 0,30 Prozent zum Vormonat nach zuvor 0,19 Prozent.

Fest im Blick dürften die Akteure aber auch die extrem volatile Entwicklung am Ölmarkt haben, die schon an den asiatischen Aktienmärkten für Verunsicherung sorgte. Am Vortag waren die Preise während des US-Handels massiv eingeknickt und auch am frühen Freitag gerieten sie nochmals unter Druck. Der Preis der US-Sorte WTI fiel dabei auf den niedrigsten Stand seit einem Jahr, ehe Schnäppchenkäufer auf den Plan traten. Seitdem hat er sich um rund 4 Prozent auf 45,63 Dollar wieder erholt.

Zur Begründung für den Preisrutsch verweisen Marktbeobachter zum einen auf die Entwicklung in Libyen. Dort könnten weitere Produktionssteigerungen anstehen, weil sich zwei verfeindete Fraktionen im innerlibyschen Konflikt politisch anzunähern scheinen. Außerdem schwele im Hintergrund die Unsicherheit weiter, ob die Opec-Staaten zur Stabilisierung der Preise die vereinbarten sechsmonatigen Produktionskürzungen Ende des Monats verlängern werden. Bislang hätten die Kürzungen zudem nichts an den robusten globalen Ölvorräten geändert.

Tendenziell favorisiert werden könnten in diesem Umfeld sichere Häfen wie Anleihen, Gold oder am Devisenmarkt der Yen. Andererseits zeigen sich die Börsen in Europa insgesamt relativ unbeeindruckt vom Verfall bei den Rohstoffpreisen. Neben dem Öl verzeichnete zuletzt auch Eisenerz starke Kursverluste.

Quartalszahlenflut geht weiter

Unter den Einzelwerten gibt es erneut eine Flut von Quartalszahlen zu verarbeiten, vor allem aus der zweiten und dritten Reihe. Activision Blizzard meldete zwar einen Umsatzanstieg um 19 Prozent im ersten Quartal, teilte aber auch mit, dass die Zahl der aktiven Spieler seiner Videospiele auf 431 Millionen von 544 Millionen vor Jahresfrist gesunken ist. Auf Nasdaq.com liegt die Aktie vorbörslich unverändert bei 53,10 Dollar.

Besser kommen die Zahlen von Zynga an. Der Kurs schnellt um 12,7 Prozent nach oben, nachdem der Anbieter von Videospielen für Mobilgeräte einen 12,5-prozentigen Anstieg der aktiven Nutzer auf 18 Millionen mitgeteilt hat. Veeco werden noch nicht gehandelt. Der Anbieter von Ausrüstung zur Leuchtdioden- und Halbleiterherstellung hat einen kleinen Quartalsgewinn ausgewiesen, der knapp über der Konsensschätzung liegt. Dagegen blieb der Umsatz knapp hinter der Erwartung zurück.

