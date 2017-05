Bad Soden (ots) - 3 aus 35: "Zukunftswerkstatt Filiale" ermöglicht Filialen, sich fit für das digitale Zeitalter zu machen



Die Digitalisierung führt zu großen Umwälzungen im Filialgeschäft der Finanzinstitute. Das Filialnetz wird stark ausgedünnt. Die verbleibenden Standorte müssen sich zu Kompetenzzentren mit exzellentem Kundenerlebnis entwickeln.



Jede Filiale hat andere Voraussetzungen. Historisch gewachsene Teams sowie unterschiedliche standortspezifische Rahmenbedingungen haben dazu geführt, dass selbst Filialen eines Instituts sehr heterogen unterwegs sind. "Patentrezepte für die Weiterentwicklung helfen nur begrenzt. Es gilt, jede Filiale dort abzuholen, wo sie steht und spezifisch da zu unterstützen, wo das größte Erfolgspotential besteht" erläutert Christoph Bubmann, Geschäftsführer von digitransform, einem Spezialanbieter von digitaler Mobilisierung für etablierte Unternehmen.



Die Zukunftswerkstatt Filiale setzt genau hier an: Im ersten Schritt erfolgt eine fundierte Einschätzung der Filiale. Dabei werden alle für den Erfolg einer Filiale relevanten Themen gestreift: Kundenerlebnis, Digitalisierung im Filialalltag, Beratungsqualität, Filialorganisation usw. Das Besondere: Führungskräfte und Mitarbeiter bewerten unabhängig voneinander. In aller Regel sind die Ergebnisse nicht deckungsgleich - erste Ansatzpunkte für Diskussion und Verbesserungen ergeben sich.



Der eigentliche Clou: Aus einem Katalog aus 35 Maßnahmen erhält jede Filiale die 3, die am besten ihr individuelles Stärkenprofil bedienen. Hinzu kommt: Die Leitung der Filiale ist zu jeder Zeit am Steuer - die "von innen heraus" angetriebene Veränderung garantiert Nachhaltigkeit.



Im Ergebnis entsteht durch ein standardisiertes Vorgehen ein für die Filiale hochgradig individuelles Fitnessprogramm für die digitale Welt.



Die Zukunftswerkstatt Filiale ist ein Produkt von digitransform, das in Kooperation mit metamorf entwickelt wurde.



Über die digitransform.de Gesellschaft für digitale Transformation mbH:



digitransform ist spezialisiert auf die digitale Mobilisierung von Belegschaften in etablierten Unternehmen sowie die "vertriebliche Übersetzung" digitaler Themen.



Über die metamorf business consulting GmbH:



metamorf begleitet und berät Regionalinstitute und Privatbanken in vertrauensvoller, konstruktiver und immer nach vorn gerichteter Zusammenarbeit bei Veränderungsprozessen und der Weiterentwicklung des Privatkundengeschäftes.



www.digitransform.de www.metamorf.de



