Hamburg (ots) - Der NDR bietet den Eurovision Song Contest für Menschen mit Hör- oder Sehbehinderung barrierefrei an. Für die Übertragung der Halbfinale am Dienstag, 9. Mai, und Donnerstag, 11. Mai, jeweils ab 21.00 Uhr im digitalen TV-Programm ONE und auf eurovision.de erstellt der NDR Untertitel und eine Hörfassung. Auch die Übertragung des ESC-Finales am Sonnabend, 13. Mai, ab 21.00 Uhr im Ersten wird mit Untertiteln und Audiodeskription angeboten. Das gleiche gilt für die Sendungen mit Barbara Schöneberger im Ersten vor und nach dem Finale - "Eurovision Song Contest 2017 - Countdown für Kiew" um 20.15 Uhr sowie "Eurovision Song Contest 2017 - Grand Prix Party" um 0.20 Uhr.



Das ESC-Finale übersetzt der NDR zudem in die Deutsche Gebärdensprache (DGS). Diese Fassung ist auf www.eurovision.de zu sehen. Dabei präsentieren die Gebärdendolmetscher auch die Songtexte und die Kommentare von Peter Urban.



Informationen zum Eurovision Song Contest im Internet unter www.eurovision.de



