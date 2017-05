Berlin (ots) - Move24 hat sich im ersten Teil der Serie C Finanzierungsrunde Kapital in Höhe von 13 Millionen Euro gesichert. Angeführt wird die Serie C von der innogy Ventures GmbH, die Ende 2016 in den Kreis der Investoren einstieg. Die Bestands-Investoren Holtzbrinck Ventures, DN Capital, Piton Capital und Cherry Ventures beteiligen sich ebenfalls an dieser Finanzierungsrunde.



Gerüchten über eine potentielle Markt-Konsolidierung im Umzugs-Sektor widerspricht Move24. Der Fokus liegt weiterhin auf dem eigenen Wachstum, dessen Erfolg sich allein innerhalb des letzten Jahres in mehr als 50.000 umgezogenen Kunden zeigt. Move24 mit Hauptsitz in Berlin, wird mit dem frischen Kapital sein Service-Portfolio weiter ausbauen. Ziel ist es, führender Anbieter für Umzugsdienstleistungen jeder Art zu werden, von denen das Umziehen von Möbeln und Hausrat lediglich einen Teil darstellt.



Ante Krsanac, Co-CEO von Move24: "Nachdem wir im Frühjahr bereits eine langfristige Partnerschaft mit Immobilienscout24 begonnen haben, ermöglicht uns diese Wachstumsrunde, die Führungsposition von Move24 in Zentraleuropa weiter zu stärken. Unsere Strategie fußt auf zwei Säulen: Zum Einen auf der konstanten Vereinfachung des Umziehens durch modernste Technologie auf Kunden- sowie auf Partner-Seite. Die zweite Säule dagegen ist der immer weitere Ausbau des Service-Angebotes. So werden künftig alle Dienstleistungen rund um den Umzug von Move24 angeboten. Die aktuell schon vorhandene Möglichkeit, den Stromvertrag in Kooperation mit Innogy direkt mit umzuziehen, war lediglich der erste Schritt in diese Richtung."



Nenad Marovac von DN Capital: "Move24 ist die führende Plattform, wenn es darum geht, Kunden den Umzugsprozess von A bis Z zu erleichtern. Ein vormals komplexer Vorgang wird so erstmals nahtlos mit allen dazugehörigen Services vereint und damit stressfrei."



