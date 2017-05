Geht es nach Tesla, soll der 2016 übernommene Maschinenbauer Grohmann nicht länger deutsche Autobauer beliefern. Nach Meinung eines Experten wäre das die schlechteste Lösung für Tesla und Grohmann.

Der von Tesla übernommene Fabrikausrüster Grohmann will offenbar die Belieferung von VW, Daimler und BMW einstellen. Sitzt Tesla hier tatsächlich am längeren Hebel?Jan Dannenberg: Ganz klar nein. Tesla hat zum Produktionsanlauf des Model 3 einen kurzen, aber sehr großen Kapazitätsbedarf an den Maschinen von Grohmann. Danach ist es aber im eigenen Interesse von Grohmann und dem Eigentümer Tesla, auch andere Kunden zu beliefern. Zum einen können Aufträge von Tesla allein Grohmann auf Dauer nicht auslasten, deshalb darf das Unternehmen nicht seine Stammkundschaft vergraulen.

Und Punkt zwei?Grohmann lebt vom technologischen Wettbewerb und dem Input seiner Kunden. Genau deshalb ist Grohmann das Unternehmen, das es heute ist. Sich dort auf einen Kunden zu konzentrieren, könnte dazu führen, dass Grohmann bei der Entwicklung den Anschluss zum Markt verliert. Somit ist es auch für Tesla wichtig, dass Grohmann wettbewerbsfähig bleibt.

Welche Mittel haben Autobauer gegen "aufmüpfige" Ausrüster?Es gibt Verträge, die eingehalten werden müssen. Gerade im Bereich des Anlagevermögens - sprich Maschinen und Ausrüstung ...

