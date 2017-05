Das wichtigste Standbein von Volkswagen ist die Kernmarke. Doch diese fährt Konzernschwestern wie Audi seit langem hinterher. Nun zeigt die begonnene Neuausrichtung erste Erfolge - und eine Modelloffensive steht an.

Die Marke Volkswagen ist das wichtigste Standbein des gesamten VW-Konzerns. Sechs von zehn Millionen jährlich produzierten Autos tragen das Logo der Wolfsburger. Doch beim Ergebnis dominieren die Schwestermarken Audi, Porsche und Skoda - die Marke Volkswagen steuert nur einen geringen Teil zum Konzerngewinn bei. Markenchef Herbert Diess, seit knapp zwei Jahren im Amt, hat sich das Ziel gesetzt, die Rendite der Marke nachhaltig zu erhöhen und an das Niveau der Schwestermarken und der meisten Konkurrenten heranzuführen.

In diesem Jahr soll es nun mit dem wichtigsten Teil des Konzerns langsam wieder aufwärts gehen. Der Umsatz soll um etwa zehn Prozent über dem vergleichbaren Vorjahreswert von 74 Milliarden Euro liegen. Für die operative Rendite peilen die Wolfsburger eine Bandbreite von 2,5 bis 3,4 Prozent an, wollen dabei aber tendenziell den oberen Rand erreichen. 2016 lag die operative Rendite noch bei 2,1 Prozent.

"Damit sind wir auf dem richtigen Weg, unsere mittel- und langfristigen Margenzielen von mindestens vier Prozent bis 2020 und sechs Prozent bis 2025 zu erreichen", sagte Arno Antlitz, Finanzvorstand der Marke , am Freitag auf einer Pressekonferenz in Wolfsburg. Der Manager deutete zudem an, dass es bei der Rendite in diesem Jahr noch etwas mehr werden könnte. Antlitz versprach höhere Margen, "sobald wir absehen können, dass das Erreichte nachhaltig abgesichert ist."

Allerdings sei im weiteren Verlauf des Jahres mit neuen hohen Belastungen zu rechnen: Durch eine weiter verschärfte Umweltgesetzgebung, die bei den Autos mit Verbrennungsmotor greife. Außerdem verursachten die vielen Modellanläufe höhere Kosten.

2016 war die Volkswagen-Kernmarke beim Gewinn noch abgerutscht. Die Autos mit dem VW-Logo warfen ein geringeres Ergebnis im laufenden Geschäft ab - selbst ohne Betrachtung von Faktoren wie der Abgasaffäre ging das Betriebsergebnis der Kernmarke um Golf, Passat und Tiguan 2016 auf 1,6 Milliarden Euro zurück.

