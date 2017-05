New York - Die Ölpreise haben ihre Talfahrt der vergangenen Handelstagen am Freitag vorerst nicht weiter fortgesetzt. Am Vormittag setzte am Ölmarkt eine Gegenbewegung ein. Nachdem die Preise am frühen Morgen noch stark gefallen waren, schafften sie im Mittagshandel den Sprung in die Gewinnzone. Zuletzt kostete US-Rohöl 45,55 US-Dollar je Barrel (159 Liter). Das waren drei Cent mehr als am Donnerstagabend. Ein Barrel der Nordseesorte Brent stieg um 17 Cent auf 48,55 Dollar.

Im frühen Handel zeigte sich noch ein völlig anderes Bild: Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) war erstmals ...

Den vollständigen Artikel lesen ...