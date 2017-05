Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Freitagmittag etwas schwächer, verzeichnet aber auch keinen starken Abgabedruck. Am Donnerstag hatte der Leitindex SMI mit dem Schlusskurs von 8'980 Punkten den höchsten Stand seit November 2015 erreicht. Der Morgenhandel lässt sich als Seitwärtsbewegung auf tieferem Niveau charakterisieren und im Wochenvergleich wird ein Plus von 1,5% angesteuert. Am Markt wird die Stimmung zum Wochenausklang als weiter freundlich bezeichnet.

Die Investoren setzen auf einen klaren Sieg des europafreundlichen Emmanuel Macron beim entscheidenden Wahlgang in Frankreich am Sonntag, heisst es im Handel. Ob allerdings ein Wahlsieg Macrons einen ähnlichen Kurssprung auslösen kann wie die Resultate der ersten Wahlrunde vor zwei Wochen, wird von Händlern angesichts der jüngsten Aufschläge bezweifelt. Die Anleger würden zudem auf die Arbeitsmarkt- und Lohn-Daten aus den USA am Nachmittag warten. Hierzulande sorgen die Index-Pläne der SIX für den SMI für Gesprächsstoff.

Der Swiss Market Index (SMI) gibt um 11.50 Uhr 0,24% auf 8'958,03 Punkte ab. Der 30 Titel umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, verliert 0,29% auf 1'428,57 Zähler und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,25% auf 10'137,50 Punkte. Von den 30 wichtigsten Titeln notieren 22 im Minus, sechs im Plus und zwei (Richemont, Zürich) unverändert.

