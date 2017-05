Stuttgart - Das Versicherungsunternehmen Wiener Städtische Versicherung AG hat eine 250 Millionen Euro schwere Nachranganleihe (ISIN AT0000A1VKJ4/ WKN A19G0B) begeben, so die Börse Stuttgart.Für die zehnjährige Laufzeit werde ein Zinssatz von 3,50 Prozent p.a. gezahlt. Am 11.05.2027 solle die Rückzahlung erfolgen. Die Anleihe sei in der Mindeststückelung von 1.000 Euro nominal begeben worden. Die Anleihe sei an der Börse Stuttgart stark nachgefragt und notiere aktuell bei 101,34.

