Stuttgart - Getrieben von guten Geschäftsberichten erreichte der DAX auch am Donnerstag wieder ein neues Allzeithoch und notiert erstmals in seiner Geschichte über der Marke von 12.600 Punkten, so die Börse Stuttgart.Rückenwind sei aber auch von Frankreich gekommen. Nach dem letzten TV-Duell im Rennen um das französische Präsidentenamt hätten die Anleger an den europäischen Aktienmärkten auf einen Sieg des unabhängigen Europa-Befürworters Emmanuel Macron gewettet. Das habe auch den Euro gestärkt, der wieder über 1,09 Euro gestiegen sei.

