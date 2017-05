BERLIN (Dow Jones)--Siemens-Vorstandsmitglied Roland Busch ist neuer Vorsitzender der Nordafrika Mittelost Initiative (NMI) der Deutschen Wirtschaft. Der 52-Jährige folgt Siegfried Russwurm nach, der mit seinem Ausscheiden aus dem Siemens-Vorstand auch sein Mandat als NMI-Vorsitzender niedergelegt hat.

Nordafrika und Nahost zählen laut NMI zu den Wachstumsmärkten mit großem Potenzial für Industrie und Handel. Deutschland war demnach 2016 mit knapp 50 Milliarden Euro der größte europäische Exporteur in die Region, gefolgt von Frankreich und Italien. Wichtigste Exportdestinationen sind nach wie vor die Vereinigten Arabischen Emirate und Saudi-Arabien.

Geschäftschancen bieten sich laut NMI insbesondere in den energieintensiven Industrien wie der Metallverarbeitung, in der petrochemischen Industrie oder in der Bau- und Wasserwirtschaft. Darüber hinaus könnten deutsche Unternehmen ihre Expertise in der Aus- und Weiterbildung von Fachkräften in der Region einbringen. Weitere Möglichkeiten ergeben sich demnach unter anderem durch Forschungskooperationen in Kombination mit einem Transfer von Technologie und Wissen.

Träger der NMI sind der Bundesverband der Deutschen Industrie, der Deutsche Industrie- und Handelskammertag, der Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen, der Afrika-Verein der deutschen Wirtschaft und der Bankenverband.

