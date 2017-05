Berlin (ots) -



Es wird spannend: Bei der Suche nach "Deutschlands beliebtesten Pflegeprofis" hat die erste Abstimmungsphase begonnen. Fast 1.000 Pflegerinnen, Pfleger und Pflege-Teams aus ganz Deutschland wurden von Patienten, Angehörigen, Freunden und Kollegen für den Wettbewerb des PKV-Verbands vorgeschlagen. In persönlichen Botschaften hatten sie ihre Wertschätzung für das tägliche Engagement und den großen Einsatz der Pflegeprofis zum Ausdruck gebracht.



Bis zum 31. Mai 2017 werden im Rahmen einer Online-Abstimmung zunächst die 16 Landesgewinner ermittelt. Dabei zählt jede Stimme: Über Deutschlands beliebteste Pflegeprofis entscheidet das Publikum. Auf www.deutschlands-pflegeprofis.de können Sie Ihre Favoriten markieren.



Die Kandidaten mit den meisten Stimmen pro Bundesland werden zu Landessiegern gekürt. In einer zweiten Abstimmungsrunde zwischen dem 24. Juli und dem 13. August 2017 werden unter den Landesgewinnern dann die drei Hauptgewinner ermittelt. Als Hauptpreis winkt ein Wellness-Urlaub bzw. ein Team-Event im Wert von 2.000 Euro.



Auf der zentralen Preisverleihung beim "Fest der Pflegeprofis" am 7. September in Berlin wird Karl-Josef Laumann (CDU), Patientenbeauftragter der Bundesregierung und Schirmherr des Wettbewerbs, dann die beliebtesten Pflegerinnen und Pfleger Deutschlands auszeichnen.



"Uns haben in den vergangenen Wochen viele beeindruckende Einsendungen erreicht", berichtet PKV-Verbandsdirektor Volker Leienbach. "Die vielen Dankesbotschaften stehen nicht nur für die weltweit anerkannte Leistungsfähigkeit des deutschen Gesundheitssystems, sondern auch für die Wertschätzung den Menschen gegenüber, die in Gesundheitsberufen mit großem Engagement dieses Versorgungsniveau sicherstellen."



