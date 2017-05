Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Märkte gönnen sich am Freitag eine Verschnaufpause. Nach einer Serie von drei Tagen mit Rekordhochs geht es für den DAX am Freitagmittag um 0,4 Prozent auf 12.597 Punkte nach unten, der Euro-Stoxx-50 kommt um 0,3 Prozent zurück. An der Börse wird von Gewinnmitnahmen vor dem US-Arbeitsmarktbericht am Nachmittag und den Präsidentschaftswahlen in Frankreich am Wochenende gesprochen. Mit einem größeren Rücksetzer wird allerdings nicht gerechnet, da die Mehrheit der europäischen Konzerne zuletzt mit ihren Quartalsberichten überzeugt hat.

Zum Wochenschluss ziehen vor allem die Luftfahrtaktien nach guten Zahlen aus der Branche an. Bei der Frankreich-Wahl ist ein Sieg von Emmanuel Macron wahrscheinlich, der Euro steigt bereits Richtung 1,10 Dollar. Impulse könnten am Nachmittag vom US-Arbeitsmarktbericht ausgehen. Gerechnet wird mit einem Beschäftigungsaufbau um 188.000 Stellen, doppelt so viel wie im März. Im Blick stehen auch die Stundenlöhne, nachdem die Lohnstückkosten in den USA zuletzt gestiegen sind. US-Notenbankchefin Janet Yellen könnte sich dann am Abend in einer Rede in Providence zur Lage äußern.

International Consolidated Air treibt den Sektor

Die Aktien der Fluggesellschaft International Consolidated Air ziehen nach ihrem Quartalsbericht um 4,9 Prozent an. Das Passagieraufkommen der Muttergesellschaft von British Airways und Iberia erholt sich schneller als erwartet. Zudem profitiert der Gewinn von den niedrigeren Ölpreisen. Im Windschatten ziehen Air France um 3,3 Prozent an und Lufthansa um 2,2 Prozent. Der Index der Reise- und Freizeit-Aktien in der europäischen Stoxx-Welt gewinnt gegen den Trend 0,1 Prozent.

Vestas mit starker Marge

Gute Zahlen von Vestas treiben die Aktien um 3 Prozent nach oben. Im Fokus steht hier vor allem der kräftige Margenanstieg, der den Gewinn überproportional nach oben getrieben hat. "Von 5,8 Prozent vor einem Jahr hat sie sich mit 11,2 Prozent jetzt fast verdoppelt", sagt ein Händler. Dies lasse das Jahresziel einer Marge zwischen 12 bis 14 Prozent als absolut realistisch erscheinen.

Der Spezialchemiekonzern Evonik hat im ersten Quartal dank einer höheren Nachfrage und der erstmaligen Einbeziehung des Spezialadditivgeschäfts von Air Products Umsatz und operativen Gewinn gesteigert. Aufwendungen im Zusammenhang mit der Übernahme drückten allerdings das Konzernergebnis stärker als erwartet. Für die Aktie geht es im MDAX um 1,4 Prozent nach unten.

Pearson erfreut Anleger mit Sparmaßnahmen

Der britische Medienkonzern Pearson verstärkt seine Sparanstrengungen. Der Konzern will seine Kosten um weitere 300 Millionen Pfund im Jahr drücken. Gleichzeitig meldete das Unternehmen für das erste Quartal einen Umsatzanstieg von bereinigt 6 Prozent. Bei den Anlegern kommen die Nachrichten gut an, die Aktie steigt um 13 Prozent.

Telefonica Deutschland hat im Kerngeschäft Mobilfunkdienstleistungen auch zum Jahresstart Umsatz verloren, obwohl die Kundenzahlen gestiegen sind. Operativ gelang mit Hilfe von Kostensenkungen ein leichtes Wachstum, das von Beobachtern allerdings deutlicher erwartet worden war. Für die Aktie, die auf Grund einer hohen Dividendenrendite bei Anlegern beliebt ist, verliert knapp 5 Prozent. Als Überraschung wertet ein Händler die knapp zehnprozentige Kapitalerhöhung von Medigene. Diese wurde zu 10,55 Euro je Aktie platziert. Der Kurs fällt um 2,5 Prozent auf 10,84 Euro.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.619,27 -0,24 -8,61 9,99 Stoxx-50 3.219,19 -0,27 -8,68 6,93 DAX 12.608,04 -0,31 -39,74 9,82 MDAX 24.971,36 -0,23 -56,58 12,54 TecDAX 2.125,85 -0,73 -15,64 17,34 SDAX 10.764,37 -0,63 -68,78 13,08 FTSE 7.248,07 0,00 -0,03 1,47 CAC 5.368,85 -0,07 -3,56 10,42 Bund-Future 160,96 0,00 0,15 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 7.43 Uhr Do, 17.14 Uhr % YTD EUR/USD 1,0959 -0,22% 1,0983 1,0940 +4,2% EUR/JPY 123,16 -0,12% 123,30 123,33 +0,2% EUR/CHF 1,0846 +0,01% 1,0845 1,0844 +1,3% EUR/GBP 0,8472 -0,33% 0,8500 1,1799 -0,6% USD/JPY 112,40 +0,13% 112,26 112,74 -3,9% GBP/USD 1,2936 +0,11% 1,2921 1,2906 +4,8% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 45,91 45,9 +0,0% 0,01 -19,1% Brent/ICE 48,54 48,38 +0,3% 0,16 -17,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.233,25 1.227,70 +0,5% +5,55 +7,1% Silber (Spot) 16,41 16,18 +1,4% +0,23 +3,1% Platin (Spot) 914,20 904,00 +1,1% +10,20 +1,2% Kupfer-Future 2,51 2,50 +0,3% +0,01 -0,1% ===

