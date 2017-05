Erfurt (ots) - Abend für Abend bereiten Juri und Singa mit dem "KiKA-Baumhaus" Kinder auf die Schlafenszeit vor. Im Jubiläumsjahr präsentieren sie ab 10. Mai in sechs Ausgaben das "Baumhaus für Erwachsene" mit bekannten Gästen aus der 20-jährigen Sendergeschichte. Ausgestrahlt wird das monatlich programmierte Talk-Format auf der eigens für Eltern neu geschaffenen Facebook-Seite um 21:15 Uhr via Facebook Live. Zu finden ist es auf facebook.com/kikafuerdich und im Anschluss auf erwachsene.kika.de.



"Generationen junger Familien sind inzwischen mit KiKA aufgewachsen.", sagt Yvonne Leifheit, die Redaktionsleiterin des Publikumsservices. "Wir wollen dieses Jahr nutzen, um mit den Eltern in einen engeren Austausch zu treten. Das "Baumhaus für Erwachsene" schafft einen Kommunikationsanlass und bringt ihnen das Lagerfeuer-Gefühl ihrer Kindheit auf unterhaltsame Art zurück."



Gutenachtgrüße prominenter Gäste: Malte Arkona, Kirsten Boie, Anni und Christian



In lockerer Atmosphäre unterhalten sich Juri und Singa mit ihren Besuchern über die gemeinsame KiKA-Vergangenheit. Die Zuschauer erwartet ein besonderer Abend mit kurzweiligen Spielen und Überraschungen vom Baumhaus-Stern.



Der vielseitige Malte Arkona ist der erste Gast am 10. Mai, 21:15 Uhr. Er ist bekannt als Moderator des "Tigerenten Club" (SWR) und von "Die beste Klasse Deutschlands" (KiKA/hr/ARD), arbeitet aber auch als Synchronsprecher oder singt in Opern. Seinen Lebensweg hat der Kinderkanal von ARD und ZDF geprägt: "Ich bin froh, dass KiKA irgendwann in mein Leben gerauscht ist und es komplett verändert und auf den Kopf gestellt hat."



In der zweiten Ausgabe am 14. Juni um 21:15 Uhr besucht die Autorin Kirsten Boie das Baumhaus. KiKA zeigte bereits ihre als Serien umgesetzte Buchreihen "Der kleine Ritter Trenk" oder "Wir Kinder aus dem Möwenweg". "Ich freue mich sehr, dass es KiKA gibt, weil das Qualitätsfernsehen für Kinder ist. Auch meine Kinder haben viel KiKA geguckt. Insofern habe ich eine sehr umfassende Beziehung zu KiKA wie zu keinem anderen Sender sonst.", so Boie.



Stefanie Bock und Christian Bahrmann sind die beiden Freunde "Anni und Christian" aus der Vorschulstrecke "KiKANiNCHEN". Sie sind in der dritten Ausgabe am 12. Juli um 21:15 Uhr zu Gast.



Seit 20 Jahren mit vielfältigen Dialog-Angeboten



KiKA ist Ansprechpartner und vermittelt Orientierung. Über viele Angebote tritt der Sender in direkten Austausch mit Kindern und Eltern. Im Jubiläumsjahr erweitert er mit der Facebook-Seite und dem Format "Baumhaus für Erwachsene" seine Dialogfläche speziell für Eltern. Interessierte finden hier medienpädagogische Unterstützung, Programminformationen und Tipps für anregende Beschäftigungen.



KiKA veröffentlicht die ersten drei Ausgaben "Baumhaus für Erwachsene" ab dem 10. Mai einmal im Monat jeweils um 21:15 Uhr via Facebook Live auf facebook.com/kikafuerdich. Auf dem Online-Angebot erwachsene.kika.de sind sie im Anschluss jeweils abrufbar.



OTS: Der Kinderkanal ARD/ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6535 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6535.rss2



Pressekontakt: Der Kinderkanal von ARD und ZDF Unternehmenskommunikation Telefon: 0361/218-1827 eFax: 0361/218-291827 Email: kika-presse@kika.de kika-presse.de