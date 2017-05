Berlin (ots) - Mo 22.05.2017 20:00



Der norwegische Autor Karl Ove Knausgård stellt am Montag, 22. Mai 2017, um 20.00 Uhr im Großen Sendesaal des rbb seinen neuen Roman "Kämpfen" vor, den Abschluss seines sechsbändigen autobiografischen "Min Kamp"-Projekts. Radioeins präsentiert die Premierenlesung im Haus des Rundfunks in Kooperation mit dem Luchterhand Literaturverlag. Der Schauspieler Matthias Brandt trägt Textpassagen aus "Kämpfen" auf Deutsch vor, Thomas Böhm von Radioeins moderiert den Abend.



Wir laden Sie herzlich zur Berichterstattung ein:



Deutschlandpremiere von "Kämpfen" mit Karl Ove Knausgård am Montag, 22. Mai 2017, um 20.00 Uhr (Einlass 19.30 Uhr) Großer Sendesaal des rbb / Haus des Rundfunks Masurenallee 8 - 14, 14057 Berlin



Der Einlass ist nur für akkreditierte Berichterstatter möglich. Fotos können nur während der ersten zehn Minuten der Veranstaltung gemacht werden. Bitte teilen Sie uns bis spätestens 18. Mai 2017 mit, ob wir mit Ihnen rechnen dürfen. Nutzen Sie dazu bitte das Formular unten oder die E-Mail-Adresse presseservice_termine@rbb-online.de. Interviews sind aus Zeitgründen leider nicht möglich.



Bei Radioeins gibt es am 22. Mai von 19.00 bis 21.00 Uhr eine Sondersendung zu Karl Ove Knausgård und seinem Romanprojekt - inklusive Übertragung der ersten Stunde der Lesung ab 20.00 Uhr.



OTS: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) newsroom: http://www.presseportal.de/nr/51580 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_51580.rss2



Pressekontakt: rbb Presse & Information E-Mail: presse@rbb-online.de, Telefon: (030) 97 99 3 - 12 100.